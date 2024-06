Giovinazzo come non l'avete mai vista: visite in barca con gli Amici del Gozzo

L'Associazione Amici del Gozzo organizzaoffrendo la possibilità a chiunque di fare una breve escursione in mare con i gozzi, tradizionali barche in legno dei pescatori, durante la quale si potrà apprezzare il centro storico da un punto di vista inusuale.L'evento sarà ripetuto in varie date:L'evento ha come scopo quello di offrire un servizio volto a dare la possibilità di ammirare lo skyline del Centro Storico di Giovinazzo, dal mare, oltre alla possibilità di conoscere e poter provare i tradizionali gozzi locali, dei quali l'associazione ne promuove tutela e valorizzazione.Le escursioni sono gratuite, nelle date ed orari indicati, grazie al patrocinio del Comune di Giovinazzo,Le escursioni saranno consentite a gruppi di tre o quattro persone alla volta su mezzi dotati delle previste dotazioni di sicurezza, per tutti i passeggeri; i minori dovranno essere accompagnati.Per evitare eventuali disagi durante l'attesa degli imbarchi, si consiglia di prenotare; per info e contatti: Pasquale Mastroviti 3880432473.