La Famiglia Vincenziana dell'Alta Puglia si ritrova a Giovinazzo

Si svolgerà a Giovinazzo, all'interno dell'Auditorium "Don Tonino Bello" della parrocchia Maria SS Immacolata, domenica 18 maggio 2025, l'incontro della(in foto il gruppo giovinazzese qualche anno fa, all'epoca del sindaco Depalma ndr), promosso dal Coordinamento della Famiglia Vincenziana di Puglia, sotto la guida di P. Giuseppe Martinelli c.m..La, diffusa a livello mondiale, racchiude al suo interno numerosi rami associativi (Gruppi di Volontariato Vincenziano, Associazione della Medaglia Miracolosa, Gioventù Mariana Vincenziana, Società di San Vincenzo de' Paoli a cui si aggiungono la Congregazione della Missione e le Figlie della Carità). Ciascun ramo contribuisce a portare avanti la missione iniziata danella Francia del Seicento, caratterizzata dall'urgenza di andare incontro ai poveri, soccorrendoli nelle loro necessità materiali e spirituali.L'evento rappresenta un'occasione per incontrarsi e per vivere insieme il carisma vincenziano, accogliendo le sfide della contemporaneità. Il 2025 infatti, non è solo l'anno del Giubileo, ma è anche l'anno in cui la Famiglia Vincenziana celebra il IV centenario della fondazione della Congregazione della Missione, creata da San Vincenzo de' Paoli nel 1625. La Famiglia Vincenziana intende così rinnovare, attraverso questi momenti di formazione e condivisione, l'impegno a portare avanti la sua missione di Carità ed evangelizzazione.