Arrivano a Giovinazzo le reliquie di Santa Luisa de Marillac: il programma

Sono trascorsi quattrocento anni dall'esperienza di Luce (Lumière) di(1623 – 2023), fondatrice delleavvenuta nella Pentecoste del 1623. Questo avvenimento segna l'inizio della sua missione al servizio dei poveri. Laaccoglierà la reliquia della Santa nei giorni 14, 15 e 16 aprile presso l'Istituto San Giuseppe.«Siamo presenti - commentano dalla Famiglia Vincenziana - da decenni sul territorio per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze di chi ne ha bisogno. Il carisma vincenziano infatti contiene nei suoi elementi essenziali lo sguardo incessante alla vita, alle opere e alle parole di Cristo, il contatto diretto con le persone e gli ambienti di vita, la forte spiritualità mariana, il senso di Chiesa, il valore della preghiera, l'importanza della crescita umana per formarsi e formare, l'atteggiamento missionario, la consapevolezza di aver fatto sempre troppo poco di fronte alle necessità degli ultimi. Questi obiettivi costituiscono uno stimolo permanente alla ricerca di continui nuovi traguardi, nuove mete, nuovi ideali da raggiungere. Tutto ciò comporta momenti di comunione e fraternità, d'intesa e di collaborazione reciproca che spesso si realizzano in programmi coordinati ai vari livelli. Come famiglia - concludono - , siamo impegnati a farci conoscere non solo attraverso le attività di volontariato che svolgiamo quotidianamente, ma anche durante gli eventi religiosi legati al culto della Vergine e dei nostri Santi Fondatori».Ore 9:00 - Celebrazione Eucaristica di apertura presieduta da P. Francesco Depalo c.m.Ore 16:30 - Momento di preghiera guidato da P. Pasquale Rago c.m.Ore 18:30 - Momento formativo guidato da Suor Annarita Alessandrì FdCOre 18:00 RosarioOre 18:30 Celebrazione eucaristica di chiusura presieduta da P. Pasquale Rago c.m. Al termine della celebrazione la Reliquia continuerà il pellegrinaggio verso Bisceglie.