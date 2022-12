La Diocesi in preghiera per le condizioni di Papa Ratzinger

«Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. È molto malato e lo dobbiamo ricordare chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine».Con queste parole, pronunciate alla fine dell'udienza generale del mercoledì, Papa Francesco ha voluto dare notizia dell'aggravarsi delle condizioni di salute di, già divenute precarie dopo un viaggio in Baviera dello scorso giugno. In queste ore, secondo quanto confermato anche dalla sala stampa vaticana, Bergoglio è molto vicino al Papa emerito in momento di estrema sofferenza.Per questo la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi nelle scorse ore ha pubblicato anche sui canali social un post che invita i fedeli a seguire la richiesta di Papa Francesco a pregare, dando conforto al suo predecessore. Una preghiera che questa sera, 28 dicembre, sarà ripresa in tutte le parrocchie giovinazzesi.