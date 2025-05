Inizia il Conclave: la preghiera della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi

Questa mattina i Cardinali hanno celebrato nella Basilica di San Pietro la Santa Messainvocando lo Spirito Santo perché li guidi nella scelta del successore di Pietro. Tra poco, nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, inizierà il Conclave.«La nostra Chiesa diocesana - si legge in una nota apparsa anche sui canali social - si unisce, nella comunione e nella preghiera, al cammino della Chiesa universale, implorando dal Signore il dono di un Papa secondo il Suo cuore: un pastore umile e coraggioso, padre nella fede, radicato nella preghiera e sapiente nel discernimento, capace di guidare il popolo di Dio con amore, verità e speranza».Preghiamo con fede e fiducia per l'elezione del Papa:Spirito Santo,sorgente di luce e di comunione,in questo tempo di attesa e discernimento,accompagna con la tua presenza i Cardinali riuniti in Conclave.Sii Tu a guidare i loro cuori e le loro menti,perché riconoscano nella preghiera e nell'ascoltoil volto del Pastore che la Chiesa attende:segno della tua fedeltà,servo del Vangelo,padre per l'umanità.Rinnova in tutta la Chiesala disponibilità ad accogliere la tua volontàcon fiducia, con pace, con speranza.Noi, popolo di Dio,ti invochiamo con fede:donaci un Papa che, guidato dalla tua sapienza,conduca la Chiesa nella carità,rafforzi i legami di unitàe apra strade nuove al Vangeloin questo nostro tempo assetato di verità e di pace.Maria, Madre della Chiesa,interceda per noi.Amen.