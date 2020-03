Nel pomeriggio nuovo flashmob col canto dedicato a Maria di Corsignano

In questi giorni di permanenza forzata in casa per le misure emanate dal Governo per limitare la diffusione del, il balcone del proprio appartamento è diventato l'unico contatto reale col mondo esterno e l'unico luogo per manifestare il proprio pensiero.Negli ultimi giorni si sono quindi susseguiti. Venerdì alle 18.00, su tutto il territorio nazionale, è stato eseguito l'inno nazionale ma anche altri brani, con l'intento di riaccendere l'orgoglio di una nazione in difficoltà, di guardare al futuro con un po' di speranza e di staccare per un attimo dalla triste cronaca.Nella nostra città non solo musica registrata ma anche esibizioni live di Felice Bologna alla tastiera, Damiano Nirchio, Nico Bavaro e Gaetano Depalma alla chitarra, Gianni Carelli alla tromba (che all'indomani si è ripetuto tra il "Va' pensiero" e la "Marcia Trionfale" dell'Aida), Cetta Annese al violino.Ieri mezzogiorno invece un applauso, e qualche suonar di coperchi, per tutti coloro che lavorano nei nostri ospedali e combattono ogni giorno per salvare vite dal maledetto virus., ma questa volta tutto giovinazzese.Ilinfatti, con l'hashtag #distantimauniti, ha annunciato su Facebook: «Dopo la bellissima esperienza del flashmob a cui ho aderito con la collaborazione degli abitanti di Piazzetta Cairoli, accolgo il loro invito a cantare».In contemporanea,, la chiesa in cui è custodita l'edicola della Vergine.Appuntamento quindi nuovamente sul balcone, e sui social per chi è più distante, per invocare la nostra Protettrice e chiederLe che, come recita il testo che siamo abituati a cantare ad agosto, anche a questa tempesta venga la calma.