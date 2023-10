Maria SS di Corsignano, tornano le celebrazioni ogni 19 del mese

L'appello alla preghiera in un momento così delicato per il mondo

Torna questa sera, 19 ottobre, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta la recita del Santo rosario al termine della messa vespertina.«Riprendiamo l'itinerario di preghiera che ci condurrà alla grande Festa di agosto in onore della nostra Mamma, la Madonna di Corsignano - scrivono sui social l'amministratore padre Francesco Depalo e il suo vicario, padre Pasquale Rago -. Pertanto ricordiamo che da oggi e per tutti i 19 del mese, vivremo la recita del Santo Rosario al termine della Santa Messa serale. Questa sera la Santa Messa verrà celebrata alle ore 19:00, a seguire la recita del Rosario».Un itinerario che assume particolare valore spirituale in questo momento storico, così travagliato in diverse aree del mondo e dopo la Veglia di preghiera diocesana di qualche sera fa.