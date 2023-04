"La città in Comune": Michele Sollecito incontra i cittadini in Sala San Felice

Si chiama, l'incontro organizzato dal sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che perpetra una tradizione inaugurata da Tommaso Depalma in cui l'amministrazione si mette a nudo davanti ai cittadini.Quest'oggi, 21 aprile, alle ore 19.00, il primo cittadino incontrerà dunque in Sala San Felice amministrati e stampa per fare il punto sull'avanzamento del programma di mandato. Un momento di confronto in cui Sollecito si sottoporrà anche alle domande dei giornalisti.