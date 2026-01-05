Nubi sparse su litorale di Giovinazzo
Territorio

Meteo Epifania, tempo variabile su Giovinazzo

Possibilità di scrosci a sera. Calo termico da mercoledì

Giovinazzo - martedì 6 gennaio 2026
Venti prevalentemente da sud-est e tempo variabile su Giovinazzo in questo martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania e conclusione delle festività natalizie.
Sin dal mattino le nuvole si alterneranno a schiarite ed il mare sarà da mosso a molto mosso, ma con moto ondoso in diminuzione nel corso della giornata. Massime sui 16° decisamente sopra la media stagionale. Dopo il tramonto possibili scrosci di pioggia, con ampie schiarite a tarda sera. Valori termici della notte vicini ai 6°. Maltempo anche mercoledì 7 gennaio, con brusco calo termico.

MARTEDÌ 6 GENNAIO
SOLE - Sorge: 7:17, Tramonta: 16:37
LUNA - Leva: 20:21, Cala: 9:33 - Gibbosa calante
