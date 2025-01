Protocollo d'intesa tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. "Bavaro-Marconi"

Per la prima volta lafirma un protocollo d'intesa con un ente pubblico, si tratta di un accordo stipulato con lnato al fine di creare una rete di collaborazione strutturata giuridicamente.L'obiettivo, in linea sia con le finalità dello statuto della Pro Loco sia con quelle dell'istituto, è quello di promuovere e valorizzare le risorse storiche e ambientali e sviluppare le competenze di cittadinanza attiva. L'idea di collaborazione è nata a seguito di una proposta progettuale educativo - formativa a tema ambientale presentata dalla Pro Loco alla dirigente scolastica Giovanna Domestico, che, insieme alla comunità docente, ha accolto l'iniziativa con grande entusiasmo, trovandola un'ulteriore opportunità per ampliare l'offerta formativa dell'istituto.Attraverso il confronto e la collaborazione tra il sistema educativo e le attività del terzo settore, il protocollo getta le basi per interventi con la finalità non solo di sostenere il ruolo attivo dell'istituzione e dell'associazione ma soprattutto di creare un rapporto con il territorio. Lo scopo è di rendere più efficace l'azione sociale, didattica e formativa, anche con l'individuazione di diverse forme di apprendimento attraverso il potenziamento di quelle attività laboratoriali in grado di ottimizzare le conoscenze, le abilità e le competenze previste per una buona formazione degli studenti.Un altro obiettivo, inoltre, è promuovere l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o disturbi dell'apprendimento, attraverso percorsi formativi personalizzati in modo da favorire l'autonomia degli studenti stessi e l'orientamento, in vista di una scelta consapevole della prosecuzione dei propri percorsi formativi nell'istruzione superiore. Entrambe le parti hanno condiviso con entusiasmo la stesura dell'atto amministrativo e sono pronte a dare concretezza a tutto quello che è stato riportato nel protocollo.