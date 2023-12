Villaggio di Babbo Natale e concerto in piazza - FOTO e VIDEO

9 foto Villaggio di Babbo Natale e coro 20 dicembre Marzia Morva

È stata festa ieri sera, 20 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele II. Giovinazzo ha ospitato nuovamente il Villaggio di Babbo Natale allestito da Wonderland eventi ed il concertocon la seguitissima esibizione canore dei bimbi e delle bimbe dell'Ne è scaturita una serata piacevole, nonostante qualche inconveniente tecnico, completata dalle luminarie e dagli allestimenti nel centro storico. Tanti genitori con i figlioletti si sono messi in fila per una foto con Babbo Natale e per spedire le ultimissime letterine contenenti desideri da esaudire nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 dicembre.il cartellone di eventi programmati dall'amministrazione comunale, proseguirà anche questa sera 21 dicembre e poi nel fine settimana che porterà alla festa più attesa dai più piccoli.Noi vi facciamo rivivere quanto accaduto ieri sera attraverso i nostri scatti ed un video.