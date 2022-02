L’editore Stefano Ruocco alla Fondazione Defeo Trapani nel programma “Mi nutro di cultura”

Venerdì 4 febbraio, alle ore 19.30, inaugurando il format "Incontro con l'editore" presso la Fondazione Defeo Trapani, nell'ambito del programma "Mi nutro di cultura", l'editore Stefano Ruocco dialogherà con Gianni Antonio Palumbo, nell'Auditorium Odeion, in via delle Filatrici 32.Stefano Ruocco, laureato in Economia e Commercio, è fondatore e direttore della Wip, con sede a Bari in Via Capaldi 37, attiva dal 1994 e che annovera nel catalogo più di 650 titoli, suddivisi nelle varie collane. Tra queste, si segnalano le quattro a tema musicale e poi ancora SpazioTempo, I Tulipani dedicata ai romanzi, la giovanissima Social e Gli Introvabili.Alla serata parteciperà il giallista lucano Francesco Serafino, autore delle storie del maresciallo Prisciandaro. Durante l'evento, saranno letti da Franco Martini stralci da testi editi da Wip.L'incontro sarà seguito da una degustazione a cura della Fondazione, peculiarità degli eventi di "Mi nutro di cultura". I posti sono limitati e si accede solo per abbonamento o su prenotazione, muniti di Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2.Per prenotazioni e info, contattare il numero 3401062022.