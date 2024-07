L'arte di Giuseppe Miglionico in mostra a Giovinazzo

L'arte diè da lui stesso definita "libera" perché ispirata alle emozioni scaturite in un momento che nell'immediato riesce a catturare pittoricamente. Il poliedrico artista, originario di Altamura e lì residente, presenterà per la prima volta a Giovinazzo una sua mostra Personale dal titolo "Donna e Natura".L'esposizione artistica sarà inauguratanella sala San Felice, situata nel centro storico, alla presenza del sindaco Michele Sollecito, di Cristina Piscitelli Assessore alla Cultura e dell'artista. L'iniziativa è patrocinata dalla città di Giovinazzo - Assessorato alla Cultura ed è inserita nel cartelloneLa Personale racconterà, attraverso una bella serie di opere nuove create per l'occasione la simbiosi tra la donna e la natura in tutta la sua bellezza. " Donna e Natura" sarà un omaggio alla donna grazie a dipinti contenenti elementi che fanno preciso riferimento alla bellezza della natura vista in differenti scenari e cromatismi accattivanti. L'artista, appassionato di arte a tutto tondo, è uno sperimentatore talentuoso di tecniche e linguaggi pittorici svariati. Giuseppe Miglionico è, inoltre, un attore e figurante presente sui set dei film e delle serie tv più importanti girate in Puglia « La mia Personale racconta che la natura delle donne è alleata con l'arte e con le bellezze che la natura offre - ha affermato l'artista Giuseppe Miglionico. Il tutto è racchiuso in una simbiosi per me artisticamente perfetta. La mia espressione artistica è una miscela che racchiude ritrattistica verista, cubismo e simbolismo.Quando dipingo, m'ispiro allo stato d'animo che sto vivendo in quel momento. In mostra a Giovinazzo porterò una trentina di dipinti di differenti dimensioni realizzati con tecniche diverse». La Personale, con ingresso gratuito,A tutti consigliamo di lasciarsi incuriosire dalle opere che Giuseppe Miglionico esporrà nella sua Personale, sarà una bella scoperta.