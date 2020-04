"L'arte ci unisce", il primo VIDEOMESSAGGIO degli artisti giovinazzesi

Maria Pia Piscitelli - soprano

Michele Jamil Marzella - musicista

Gabriele Giuliano - scrittore

Junior V- cantante e musicista

Social Video 3 minuti L'arte ci unisce, il primo video su GiovinazzoViva

La cultura, nella sua sfaccettata bellezza, è il collante in questo momento di chiusura forzata, è quella spinta emozionale che a tantissimi di noi sta dando linfa vitale utile a trascorrere il tempo in casa. Essa ci aiuta a sognare anche adesso, soprattutto adesso, che abbiamo imparato a convivere ciascuno con la propria solitudine.è una serie di videomessaggi che noi divi proponiamo per creare un contatto con gli artisti, facendoli entrare nelle loro case, con il loro carisma ed il loro talento.Abbiamo semplicemente posto loro una domanda: in questo momento difficile di chiusura forzata in casa a cosa stai rivolgendo la tua creatività? Ci hanno risposto come leggerete qui sotto, aprendovi la loro intima quotidianità. Nel video, invece, il loro messaggio rivolto a tutti voi.Mi sto dedicando alla lettura, allo studio dei miei prossimi impegni in previsione della ripresa, augurandomi che avvenga al più presto, coltivando la mia creatività, soprattutto in cucina. Del resto il binomio musica - cucina è assolutamente imprescindibile: Rossini come primo paradigma su tutti. Visto che durante l'anno sono sempre fuori, sto preparando cose particolari perché spesso non ho il tempo di farlo: primi piatti tradizionali pugliesi e dolci per la colazione, tipo i biscotti al miele e noci.Ringrazio GiovinazzoViva per dare sempre voce al mio percorso artistico e umano in questo particolare momento storico. Il mondo dell'arte gravita attorno ad un momento non felice, ma nonostante ciò l'espressione creativa di ognuno di noi cerca di regalare, attraverso i propri profili social, una felice evasione a tutti. È un periodo di riflessione, in cui ognuno si concilia con la sua parte invisibile, io passo il mio tempo a scrivere un libro che, in naturale continuità con la mia idea musicale, si chiamerà "La Via del Possibile - racconti di approdo alla teoria del Respiro Consapevole", con note psicologiche del dott. Leonardo Florio. È una sorta di saggio, utile a tutti e non solo ai musicisti, che tende a spronare la propria parte inconscia per conoscersi e rinascere in buone nuove. Approfitto della vostra autorevole testata per mandare i miei più cordiali saluti a tutti, soprattutto al sindaco Tommaso Depalma, che seguo con piacere e che in questo delicato momento è cosi diligentemente vicino al paese e ai suoi concittadini.In questo momento così difficile ho trovato nella solitudine la mia migliore compagna. Ci salutiamo al mattino e alla sera e con lei condivido tutti i momenti più belli. I momenti in cui leggo, scrivo, mi alleno, ascolto musica. In questo periodo ci sono tante ombre decisamente rivoltanti, ma c'è anche una luce, quella che fa scovare nuovi scenari, quella che permette di conoscersi meglio, andando contro a tutte quelle volte in cui ci si è nascosti per paura della verità. Conoscersi non è mai stato facile come lo è in questo periodo. Facciamoci forza, uniti ce la faremo. Ma anche soli, riusciremo a fare qualcosa di grande: conoscerci, senza più mentirci. Sarebbe bello sentirsi con voi sulla mia pagina Instagram : il_sicomoro.Questo periodo di quarantena per l'emergenza Covid 19 è arrivato subito dopo tanti mesi di "quarantena" in studio di registrazione, dove ho registrato il mio nuovo album. Purtroppo abbiamo rimandato l'uscita del primo singolo, ma presto ci saranno aggiornamenti. In ogni caso mi tengo occupato continuando a suonare, produrre nuova musica e cucinando soprattutto dolci! Sapete, ho preparato crostate e muffin al cioccolato.