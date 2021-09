Sette anni con l'informazione libera di GiovinazzoViva

GiovinazzoViva compie sette anni. Era il 1° settembre 2014 quando iniziava il nostro viaggio ed il 2 settembre entravamo a regime. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti ed il nostro progetto è cresciuto tantissimo.Un traguardo di notevole portata se si considera la facilità con cui tante testate on line aprono e chiudono i battenti. Noi ci siamo invece ogni giorno da sette anni grazie all'impegno di un gruppo imprenditoriale che ha deciso sin dall'inizio di puntare sull'indipendenza e sulla libertà d'informazione.Tanti i lettori oggi, dopo il lungo lavoro di ieri, con la convinzione che la strada di domani sarà ancora faticosa. Ma a noi piace così, ci piace lavorare presentando attraverso la cronaca (amministrativa, nera, culturale, sportiva), che racconta ogni aspetto della vita cittadina, i fatti, lasciando poco spazio al chiacchiericcio, all'invettiva, ai giochi di parte di chi per anni ha tentato di metterci il bavaglio per interesse.Noi siamo noi, con tanti errori, con mille aspetti da migliorare, ma siamo figli di un'idea di giornalismo che non cerca clic facili e prova a rispettare i dettami della deontologia. Sempre.Grazie quindi a voi per la pazienza, per l'affetto che sovente ci mostrate. Voi che siete tantissimi, migliaia ogni giorno, il nostro stimolo costante a fare meglio. Grazie a chi ci critica costruttivamente, grazie a chi si impegna sempre nel supportare anche dall'esterno il lavoro della nostra redazione. Grazie ai colleghi di altre testate che ci apprezzano. Grazie a tutti perché date un senso a quello per cui siamo nati: raccontare una cittadina capillarmente.Buon compleanno GiovinazzoViva!