Ballottaggio, lo spoglio minuto per minuto su GiovinazzoViva

C'è grande attesa in città per l'esito del ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Giovinazzo.Questa sera, domenica 26 giugno,Sarà una diretta completa, che non vi farà perdere neanche un istante della grande sfida tra Daniele de Gennaro e Michele Sollecito. Uno sforzo ulteriore della nostra redazione per assicurarvi la copertura quasi totale dell'evento più importante dell'anno per l'intera comunità cittadina. Vi basterà aprire il nostro articolo e ricaricarlo per seguire l'evoluzione dello scrutinio, così come vi forniremo contributi video da sezioni di partito e sedi di movimento, cercando di intercettare gli umori dei candidati sindaco e della base. Sarà la lunga notte del voto.sempre dalla vostra parte, sempre pronta ad accendere i riflettori sui fatti di Giovinazzo.