Elezioni amministrative 2022, ottimi risultati per GiovinazzoViva

Elezioni amministrative 2022, ottimi risultati per il Viva Network

Una lunga maratona iniziata oltre un mese fa con la campagna elettorale e che non è ancora giunta al termine per i sei Comuni del nostro network che sono stati chiamati al voto per la scelta del nuovo sindaco.hanno infine eletto i nuovi primi cittadini, tra primo turno e ballottaggio: una tornata elettorale complessa, molto animata e turbolenta, che ha richiesto un lavoro giornalistico ininterrotto, rigoroso e sempre attento.Ilè stato impegnato su più fronti durante questi appuntamenti elettorali con articoli, interviste, approfondimenti, mantenendo sempre un ruolo di, con l'obiettivo di accompagnare i cittadini fino al giorno del voto e alla diffusione dei risultati delle urne con. Dati sempre aggiornati e impaginati in maniera chiara e graficamente curata, copertura foto-video durante comizi, conferenze e interviste, confronti coi candidati sindaci, contenuti in diretta e presenza anche sui social network, comeUn proficuo lavoro di squadra che ha permesso all'intero network Viva dinelle giornate del 12-13 giugno 2022, durante l'per i referendum e per il quale ben cinque città del territorio erano coinvolte nelle elezioni amministrative.Ottimi risultati in particolare per BarlettaViva, MolfettaViva e GiovinazzoViva, con le città impegnate anche nel. In quei giorni sono state oltre 160mila le visualizzazioni di pagine su, più di 100mila sue ben(periodo monitorato: 26-27 giugno 2022). Su MolfettaViva, per entrambe le sessioni di voto e di spoglio dei risultati, la redazione ha gestito unatrasmessa sia su Facebook che sull'homepage del sito, raggiungendo picchi diSui portali Viva ilaggiornato in tempo reale è stato uno strumento efficace per seguire minuto per minuto l'esito dello scrutinio dei voti per i candidati sindaci e le liste.Ogni volta le elezioni - specialmente quelle amministrative - rappresentano una delle più emozionanti sfide per il: un impegno perseguito con professionalità e passione dalla squadra del Viva Network, nell'ottica di offrire un servizio alla cittadinanza sempre chiaro, accessibile e completo.