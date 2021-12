I nostri auguri a tutti i giovinazzesi

A noi il Natale piace, pensiamo riguardi innanzitutto la religione, ma è anche un fatto culturale, che appartiene intrinsecamente al modo di essere della nostra società. E per questo vi auguriamoscrivendolo a caratteri cubitali, soprattutto in tempi di pandemia.Auguri innanzitutto a coloro i quali sono alle prese col morbo che ha infestato le nostre esistenze da due anni, che ci ha piegato, ma che non ci ha spezzato. Come canne al vento sapremo nuovamente trovare il limo da cui attingere forza per un futuro che oggi appare ancora nebbioso.Auguri ai credenti ed ai non credenti, perché il dialogo tra cattolici e laici prosegua nel pieno rispetto reciproco.Auguri agli anziani, che rendono, come i bimbi e le bimbe, speciali questi giorni di festa.Auguri a coloro i quali, come parte di noi, lavoreranno anche il 25 ed il 26 dicembre, ed auguri a coloro i quali si concedono uno stop dallo stress quotidiano per godersi affetti.Auguri al clero cittadino, perché sia guida morale e spirituale sino in fondo ed auguri ad amministratori, consiglieri tutti senza distinzione di schieramenti, perché sappiano prendere le giuste decisioni per il bene comune in un periodo storico che richiede polso fermo e comprensione allo stesso tempo.Auguri soprattutto ai più poveri, a coloro i quali sono in difficoltà economica, con l'auspicio che la comunità locale non li lasci soli e sappia far quadrato intorno a loro, supportandoli e non lasciandoli mai indietro.Ed infine auguri a voi lettori, che siete la linfa vitale per farci andare avanti e siete sempre tanto numerosi. Grazie per il sostegno e speriamo di rendervi un buon servizio. Perché il nostro, se non si fosse capito, è un servizio reso alla gente di Giovinazzo.BUON NATALE, maiuscolo, senza paura di dirlo e serene festività a tutti voi dalla nostra redazione e da tutto ilGIUSEPPE DI BISCEGLIEGIANLUCA BATTISTANICOLA MICCIONEGABRIELLA SERRONEGIUSEPPE DALBISNICOLA PALMIOTTOMARZIA MORVA