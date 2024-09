10 anni con GiovinazzoViva. Buon compleanno a noi!

Era il 1° settembre del 2014 ed a Giovinazzo arrivava un nuovo modo di fare informazione. Nasceva, allora una scommessa, oggi una realtà consolidata sul territorio cittadino.Buon compleanno a noi, per una volta lasciateci raccontare ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Eravamo figli di un'associazione culturale, oggi siamo una consolidata srl con una meravigliosa sede centrale nella zona industriale di Molfetta. Eravamo l'embrione di un giornale che voleva parlare a tutti e far parlare tutti ed oggi siamo probabilmente la realtà più letta e conosciuta d'area, non solo a Giovinazzo. Eravamo monadi, oggi siamo 18 città coordinate che compongono un network seguitissimo.vi ha raccontato l'ascesa politica di un nuovo gruppo di amministratori, la trasformazione di Giovinazzo, le tante battaglie politiche, spesso asprissime, fatti di cronaca di rilievo nazionale e tantissimi eventi culturali. Siamo stati i vostri occhi nel periodo nefasto del Covid, durante cui siamo rimasti una delle poche voci indipendenti per raccontarvi ciò che accadeva là fuori. E poi dal 2014 siamo stati interlocutori privilegiati, e ve ne siamo grati, delle vostre lamentele, delle segnalazioni, sfociate poi in report-denunce.Siamo il giornale che racconta nel dettaglio le vostre tradizioni popolari e la fede che permea più volte l'anno il tessuto sociale. Siamo stati e saremo ancora, se lo vorrete, lo sguardo sulle parrocchie, sulle confraternite, la voce di clero e laici, i riflettori puntati sugli oratori e sull'associazionismo.Siamo soprattutto, e ne siamo orgogliosi, la voce libera (qualcuno ha provato a tirarci per la giacchetta con dolo, ma non ci è riuscito) di Giovinazzo che racconta i fatti criminosi, sovente per prima. A volte siamo noi i soli a metterci faccia e firme, senza paura.Già... le facce di editori che credono nel progetto lanciato nel 2014 e potenziato nel 2017, Salvatore Farinato, Cesare Mongelli, Francesca Piazzolla e Mario Sculco. Siamo le firme che vanno al di là della conoscenza personale, dell'essere sul territorio 24 ore al giorno, siamo impegno senza nulla in cambio, siamo libertà di stampa anche e soprattutto quando sbagliamo e ci aiutate a crescere.Siamo l'impegno di Marzia Morva, Giuseppe Dalbis e Nicola Miccione, figlio di una passione antica che non conosce sosta, e della caparbietà e professionalità di Gianluca Battista, nostro referente d'area, capace di tenere un ritmo alto, talvolta sino allo sfinimento.compiee vogliamo ringraziare Antonio Quinto, Ida Vinella e Sara Fiumefreddo per il supporto costante quando davvero conta, quando dobbiamo superare difficoltà ed ostacoli. Grazie anche a chi ha condiviso con noi un pezzo di strada, Mino Ciocia, Gabriella Serrone e Nicola Palmiotto.10 anni e non sentirli, con la voglia di migliorarsi ogni giorno, andando anche oltre i mezzi a disposizione e sempre dall'unica parte possibile, quella dei lettori. Presto vi annunceremo una serata tutta dedicata a noi ed a voi per far festa insieme.Per ora, buon compleanno