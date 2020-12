Gli auguri di GiovinazzoViva per un 2021 di rinascita

Lasciamoci il 2020 alle spalle. Impossibile dimenticarlo, molto meglio imparare da quello che è stato e che ha sconvolto le nostre vite.Avremo mesi ancora duri di fronte a noi, ma siamo certi che l'orgoglio e lo spirito combattivo dei giovinazzesi possa essere un'arma in più per non abbattersi e riprendere a macinare vita.Non sappiamo se a breve o tra qualche mese, ma vogliamo anche noi di GiovinazzoViva iniziare nuovamente a darvi notizie di riscatto, di ripresa, di ritorno alla normalità. Siamo stati al vostro fianco cercando di essere presenti, spesso i primi nel raccontarvi dolori, paure e lutti di un 2020 da chiudere in un baule in soffitta chiuso a doppia mandata.Vorremmo ancora domani e poi l'altro domani essere i vostri punti di riferimento per ciò che attiene l'informazione cittadina, potendovi ancora guardare negli occhi e dire che ce l'abbiamo messa tutta, con i nostri limiti, i nostri errori, ma anche con la nostra convinzione di aver intrapreso un cammino di trasparenza e che dia spazio davvero a tutti.Buon anno amici ed amiche terlizzesi. Che sia un 2021 sereno come l'alba d'estate o un lungo tramonto primaverili, di quelli che vorresti non finissero mai, al contrario di ciò che ci lasciamo alle spalle. Semplicità quotidiana e tante piccole soddisfazioni. Di questo vorremmo fosse costellato il nuovo anno per voi e per noi.A tutti, nessuno escluso, anche quelli che ci criticano a volte a priori, un abbraccio sincero.Come in foto, dietro quelle nubi, per quanto folte, arriva il sereno.GIUSEPPE DI BISCEGLIEGIANLUCA BATTISTAGIUSEPPE DALBISNICOLA MICCIONEMARZIA MORVANICOLA PALMIOTTOGABRIELLA SERRONE