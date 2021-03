L'ANPI Giovinazzo per la legge contro la propaganda nazifascista

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Sezione A.N.P.I. di Giovinazzo.«La Sezione A.N.P.I. - "Angelo Ricapito" di Giovinazzo invita tutta la cittadinanza a sostenere con una firma laIn tempi difficili come questi è importante impedire che le idee e le parole che le veicolano, non siano volte ad aumentare odio, indifferenza e sopraffazione. È importante, soprattutto quando il tessuto connettivo della società civile sembra sciogliersi sotto il peso della sofferenza e della paura, vigilare sulla "pulizia" delle parole e dei concetti che stanno loro dietro.Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, che sarà nostra cura provvedere a mantenere, aspettiamo tutti coloro che vorranno sostenere questa doverosa iniziativapresso la sede della Camera del Lavoro CGIL di Giovinazzo in via Vernice 35. Vi aspettiamo numerosi».Il Presidente della Sezione A.N.P.I di GiovinazzoMichele Cipriani