L'AIRC scende in piazza nel weekend: stand anche a Giovinazzo

In cambio di un'azalea si potranno effettuare donazioni per sostenere la ricerca

Le piazze a Giovinazzo

L'è pronta a fiorire nuovamente in numerose piazze italiane, portando un'ondata di colore e speranza per supportare la ricerca contro i tumori che colpiscono le donne.Questo fiore speciale, simbolo dellae alleato della salute femminile, celebra 40 anni di impegno e risultati significativi nella lotta contro il cancro.Grazie a questo simbolo di dedizione e solidarietà, gli scienziati oncologici di spicco hanno potuto proseguire ininterrottamente la loro missione di migliorare diagnosi e terapie per salvare sempre più vite.Questo fine settimana,, i volontari AIRC saranno nelle piazze d'Italia per sensibilizzare su questa causa nobilissima.Qui l'elenco delle piazze Piazza Vittorio Emanuele (12 maggio)