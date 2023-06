ResQ - Puglia Arca di Pace, oggi a Giovinazzo presentazione dell'equipaggio di terra

Si terrà nei prossimi giorni a Giovinazzo e a Molfetta, in due momenti distinti, la presentazione alle città dell'equipaggio di terra ResQ - Puglia Arca di Pace, sorto qualche mese fa tra volontari di origini molfettesi e giovinazzesi.L'equipaggio di terra nasce per supportare l'azione della Onlus RESQ - People Saving People, in prima linea sia nel Mediterraneo, con una propria nave, per il salvataggio delle persone migranti che nella città di Trieste per offrire servizi di prima accoglienza a coloro che raggiungono l'Europa e l'Italia dalla rotta balcanica. Lo spirito che muove questa iniziativa trova le sue fondamenta nella necessità non più procrastinabile di ribaltare le logiche culturali e le narrazioni che si oppongono ai fenomeni migratori, rispondendo alla barbarie e all'indifferenza mediante la promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà e alla salvaguardia dei diritti umani.Soccorrere chi si trova a rischiare la propria vita in mare o per terra, fuggendo da situazioni di conflitto, persecuzioni, estrema povertà, è una priorità assoluta, oltre che un dovere etico oltre che giuridico.Di seguito gli appuntamenti e gli ospiti:c/o Sala San Felice – Giovinazzocon il Patrocinio del Comune di GiovinazzoOspiti della serataLuciano Scalettari – Presidente RESQCecilia Strada – Responsabile della Comunicazione RESQ (in collegamento)Corrado Mandreoli – Vice Presidente RESQ (in collegamento)Modera: Pina Marranoc/o Sala San Giovanni Paolo II – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Molfettacon il Patrocinio del Comune di MolfettaOspiti della serataLuciano Scalettari – Presidente RESQCecilia Strada – Responsabile della Comunicazione RESQ (in collegamento)Corrado Mandreoli – Vice Presidente RESQ (in collegamento)Modera: Vito Giannulo – Giornalista RAI