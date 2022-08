L'8 ed il 9 agosto torna a Giovinazzo la "Sagra del Panino della Nonna"

L'Associazione I Nipoti della Nonna, sodalizio impegnato da oltre due decenni in ambito culturale, benefico e nella promozione del territorio, dopo due anni di sosta forzata dovuta al Covid è da mesi a lavoro per poter festeggiare degnamente la venticinquesima edizione della. Nata quasi per gioco nel lontano 1996 la manifestazione è ormai diventata un attesissimo appuntamento che permette di gustare gli antichi prodotti di una zona della Puglia caratterizzata da sapori particolari che nel secolo scorso erano protagonisti sulle tavole dei nostri nonni. I panini, come si può ben immaginare, sono i veri protagonisti delle serate, semplicemente genuini e conditi con i companatici tipici della tradizione gastronomica pugliese della conservazione delle ortive locali e dei prodotti dell'Adriatico sottolio e sottaceto.Saranno proposti in tante gustosissime varianti, con pomodori sott'olio, melanzane, frittata, carciofi, peperoni, lampascioni, acciughe, tonno e parmigiana; e per festeggiare la venticinquesima edizione previsti due panini limited edition. Sapori forti dunque per due serate da gustare e ricordare; il tutto naturalmente sarà innaffiato da ottimo vino pugliese.La sagra, che dalla prima edizione non ha nessuno scopo di lucro, oltre ai tradizionali stand con i panini tipici della tradizione gastronomica pugliese, sarà allietata da due spettacoli musicali di grande rilievo: lunedì 8 agosto concerto spettacolo dei Sud Sound System, pionieri del raggamuffin e del dancehall style nel Salento e in Italia, e martedì 9 musica e divertimento con gli speaker ed i DJ di Radionorba ed il concerto dei TerrarossLa preziosa partecipazione delle associazione locali LED e 2hands garantirà invece un'attenta raccolta differenziata all'interno dell'area. Da non dimenticare tra le iniziative per la buona riuscita della sagra un'ampia Mostra Mercato di Antiquariato ed Artigianato, la presenza di attrazioni itineranti e di un ampio parco giochi dedicato ai più piccoli. Ricordando che l'utile della manifestazione sarà, come ogni anno, devoluto in beneficenza consigliamo a tutti di prender buona nota per l'evento stagionale che nelle ultime edizioni ha attirato a Giovinazzo migliaia di visitatori.L'appuntamento è per lunedì 8 e martedì 9 Agosto, dalle ore 19.00, nella ben attrezzata zona mercatale "S. D'acquisto" di Giovinazzo.Info: www.sagradelpanino.it – Facebook/Instagram: Sagra del Panino della Nonna