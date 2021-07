Iniziati i lavori al vecchio Palasport di Giovinazzo (FOTO)

Sono iniziati i lavori all'interno del vecchioa Giovinazzo, uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione comunale prima del termine del suo mandato, fissato per il 2022.L'appalto è andato alla dittadi Bari-Palese per circae l'intervento è figlio di un finanziamento di circa 600.000 euro, a cui il Comune di Giovinazzo ha aggiunto ulteriori 210.000 euro di cui 90.000 ottenuti attraverso un secondo finanziamento e 120.000 euro derivano da risorse di bilancio. Il progettista è il giovinazzeseL'idea è quella di un restyling completo del vecchio impianto che tante gioie ha dato agli sportivi locali, soprattutto nell'epoca d'oro dell'hockey su pista. Negli ultimi anni la struttura presentava lacune da un punto di vista dell'adeguamento alle nuove normative in tema di sicurezza e il cantiere porterà ad un duplice intervento, dapprima all'interno (campo, efficientamento energetico, servizi e spalti) e poi sulla parte esterna.Diverrà un palasport moderno, nelle promesse dell'Assessore ai Lavori Pubblicie dei tecnici, che potrà riaccogliere nel 2022 sodalizi di diverse discipline che lì avevano la loro casa da tempo.È una occasione per ridare slancio, si spera, anche all'attività sportiva a Giovinazzo, dopo una pandemia che ha piegato quelle associazioni che con fatica, ogni giorno e per anni, hanno rappresentato un importante veicolo educativo per tantissimi giovani.Sotto il nostro articolo alcune foto del cantiere che sta interessando la parte del campo.