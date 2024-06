Incrociano la Polizia Locale e aggrediscono un agente: due denunciati

Senza alcun valido motivo, quando hanno incrociato una pattuglia della, hanno aggredito verbalmente e fisicamente uno dei due agenti in servizio, colpendolo con pugni. Lui è finito in ospedale, mentre i due aggressori, padre e figlio, dii, entrambi di Bari e colmi di precedenti, sono stati denunciati.L'episodio - per il corpo di Giovinazzo si tratta già della seconda aggressione in meno di un mese - è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, intorno alle ore 18.00, sul lungomare di Ponente, in località Trincea, dove insistono vari locali della movida cittadina. Qui, infatti, i due, in preda ai fumi dell'alcol, si sono avvicinati ad uno dei due agenti in servizio di pattugliamento motomontato, scagliandosi violentemente contro di lui e pronunciando alcune frasi minacciose e offensive.Insulti, bestemmie e frasi irripetibili. Un diverbio acceso, poi tramutatosi in violenza. Cieca. Gli agenti hanno cercato di placare gli animi, ma sono stati accerchiati daarrivate da ogni lato: gli operatori hanno quindi richiesto l'intervento di altri equipaggi. Intanto, però, uno dei due agenti era stato colpito con pugni in volto, sferrati dai due protagonisti, i quali avrebbero forse proseguito se non fosse stato per l'intervento di due pattuglie dellae deiI due, riusciti a mischiarsi alla folla, si sono costituiti alpoco dopo. E così, venuta meno la flagranza del reato, sono stati solo deferiti allaper minacce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'agente ferito è finito invece all'ospedale: guarirà in 15 giorni.