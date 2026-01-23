Attualità
Lavori all'intersezione tra le provinciali Bitonto-Molfetta e Terlizzi-Giovinazzo
Si punta a migliorare la sicurezza stradale
Giovinazzo - venerdì 23 gennaio 2026
Un intervento atteso da anni che la Città Metropolitana di Bari sta cantierizzando in queste settimane. Si tratta dei lavori per rendere migliore la visibilità agli automobilisti all'intersezione tra la strada provinciale 55 che collega Bitonto e Molfetta e la strada provinciale 107, arteria che invece porta da Terlizzi a Giovinazzo. Siamo sostanzialmente all'ingresso della Prysmian.
Una intersezione sovente, in passato, teatro di incidenti, poiché si tratta di strade non sempre interessate da traffico veicolare sostenuto, ma per questo, soprattutto a sera, assai pericolose. L'intervento dell'Ente metropolitano prevede la realizzazione di una rotatoria, fondamentale per assorbire al meglio il traffico di mezzi pesanti ed agricoli che la battono. Ad aggiudicarsi l'appalto è stato la società cooperativa Euro Strade di Putignano. L'opera dovrebbe essere realizzata entro la prossima estate.
