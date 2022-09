Incidente mortale sulla 16 bis: l'auto ha tentato di schivare un animale

Uno schianto micidiale a ridosso di un'auto, il cui conducente ha perso il controllo per un animale spuntato all'improvviso. La caduta sull'asfalto, poi la morte, praticamente sul colpo. Per, 36enne ingegnere informatico di Trani, gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla. Vano ogni tentativo di rianimazione.L'incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 16 bis, nel territorio di Giovinazzo, all'altezza dello svincolo di Cola Olidda, in direzione Foggia. Erano le 00.30, quando, per cause in corso di accertamento, l'uomo, in sella alla sua moto, una, è finito violentemente addosso ad una vettura, una, che procedeva nello stesso senso di marcia.Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell'auto, di, avrebbe perso il controllo del mezzo molto probabilmente dopo aver(forse un cane, nda) che, proprio in quel momento, ha attraversato la strada: l'uomo è finito contro il guardrail, per poi andare in testacoda fermandosi al centro della carreggiata.Il motociclista che sopraggiungeva nella stessa direzione ha cercato di evitare lo scontro, ma non ha avuto il tempo per, colpendo l'auto, ferma di traverso al centro della strada, a velocità sostenuta.L'impatto tra la moto e la parte laterale destra della vettura deve essere stato a dir poco devastante, tanto che, sbalzato letteralmente di sella e finito sull'asfalto, il 36enne - che indossava regolarmente il casco - ha perso la vita in pochi attimi e quando sono arrivati gli operatori del, richiamati sul posto dalle telefonate di alcuni automobilisti di passaggio, ormai era tutto inutile. Troppa violenza, nessuna speranza di salvezza.Lo scenario circostante, quello di una lunga lingua di asfalto e cemento, la 16 bis, circondata da buie campagne, con le luci della città lontane, sullo sfondo. I sanitari, giunti sul luogo dell'impatto con due ambulanze, non hanno potuto fare nulla per cercare di rianimare l'uomo e si sono limitati a stendere un lenzuolo bianco su quel corpo che, al loro tempestivo arrivo, già non respirava più:a causa di un «politrauma da incidente stradale».Straziante per gli stessi sanitari, così come per i carabinieri, a cui è toccato anche il compito di comunicare la drammatica ai familiari del giovane. È rimasto ferito, invece, il 22enne alla conduzione della- che viaggiava da solo - per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale. È stato condotto in codice rosso per dinamica al pronto soccorso del, ma non ha riportato lesioni tali da essere giudicato a rischio per la vita. Il peggio sarebbe stato evitato proprio grazie all'arrivo dei soccorritori.Sul luogo del sinistro, per eseguire i rilievi, sono giunti i militari della. A loro spetterà il compito di ricostruire e stabilire l'esatta dinamica del dramma, per risalire alle cause dello scontro mortale. Alle operazioni hanno presenziato anche gli uomini della, i quali hanno contribuito alla gestione della viabilità, attività impegnativa nonostante l'ora.Il pubblico ministero di turno presso la, ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente, per le successive perizie. E soprattutto per fornire delle risposte ai familiari di un'altra giovane vita spezzata, ora piegati dal dolore. Tutto ancora da ricostruire, dunque, quest'ennesimo incidente.Per ora c'è soltanto una certezza. Tanto banale, quanto drammatica. Sulla strada statale 16 bis continua a salire la tragica conta dei sinistri con feriti gravi e, come in questo caso, anche con decessi. La salma del 36enne, intanto, ieri è stata trasportata pressoe al termine degli accertamenti e dei sopralluoghi sarà restituita ai parenti della vittima per l'ultimo, assurdo saluto.. Quell'impatto, tanto improvviso, quanto devastante, ha impedito che Alessio, dopo una cena con i suoi colleghi di lavoro, facesse ritorno a casa, dove lo aspettava sua moglie. Che in queste ore piange l'inconsolabile morte di un marito.