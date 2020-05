Incendio in discarica, Depalma: «Siamo sul posto, la situazione è insostenibile»

«Da oggi pomeriggio (ieri, nda) siamo alle prese con un incendio in discarica scatenato danei pressi dell'impianto di trattamento provvisorio dei rifiuti».È quanto ha scritto, sulla propria pagina, il sindacoa poche ore dall'intervento deiintervenuti nel pomeriggio di ieri per domare le fiamme che, nel sito di San Pietro Pago, hanno coinvoltoe intaccato: «L'intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine è stato tempestivo, ma il forte vento di oggi non ci sta aiutando.Ho chiamato chiunque potesse offrirci soccorso - dice ancora Depalma -, nel frattempo nel giro di pochi e concitati minuti abbiamo recuperato diversi escavatori cingolati, necessari per muoversi sui rifiuti, e diverse, mezzi che si aggiungono ai rinforzi che stanno giungendo dai. Siamo in attesa anche di un riscontro positivo dei mezzi dell'Ci vorrà del tempo per domare l'incendio, anche perché occorre del tempo per far arrivare mezzi così pesanti e per altro su strade così tortuose e strette. Siamo sul posto insieme con il dirigente dell'Ufficio Tecnico, lae i privati che abbiamo chiamato in aiuto.Ed è impensabile che le responsabilità di chi per contratto doveva gestire questa fase non siano state ancora chiarite. Intanto,e perché no, concedetemelo, anche questo intenso stress. E tutto ciò non è giusto. Ora pensiamo a domare le fiamme, ma state certi che non ci arrenderemo finché questa vicenda non sarà sistemata definitivamente.Mi auguro che le indagini abbiano presto un esito positivo, quello che posso dirvi al momento è che. Vi terrò aggiornati, ce la faremo anche questa volta».