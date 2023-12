Inaugurazione nuovo Campo "Marconi", un flash mob a Sant'Agostino

I lavori allo storicodi Giovinazzo sono ormai terminati e la parrocchia Sant'Agostino ha previsto una serie di eventi che porteranno alla sua inaugurazione ed alla sua nuova intitolazioneQuesta mattia, domenica 3 dicembre, alle ore 11.00, i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che frequentano l'oratorio daranno vita ad unche porterà colore e gioia per le strade del quartiere. L'appuntamento è sul sagrato della chiesa, unica accortezza sarà quella di essere ben forniti di «tuta, scarpe da ginnastica e fischietti per dare il primo calcio al pallone».Sant'Agostino è in festa, perché un punto di aggregazione storico, dopo anni di forzato oblio, sta tornando ad essere il centro di tante attività. E quell'oratorio storico sembra tornare a nuova vita.Lunedì sera, 4 dicembre, come già annunciato anche attraverso le nostre pagine, alle 19.30 si terrà una tavola rotonda con sportivi, psicologi e giornalisti. I dettagli in questo articolo ( clicca qui ).