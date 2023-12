Sport orientato al bene, una tavola rotonda nella parrocchia Sant'Agostino

è il titolo dato alla tavola rotonda che si terrà lunedì 4 dicembre, alle 19.30, all'interno della parrocchia Sant'Agostino di Giovinazzo.L'incontro-dibattito vuole mettere al centro lo sport come momento aggregativo orientato al bene, per promuovere i valori della crescita. Ed il luogo prescelto non è casuale, vista l'importanza della parrocchia nella formazione di tante generazioni di giovani, che si incontravano nel campo "Marconi", una vera istituzione in città, che sarà intitolato anella sua nuovissima veste.Alla serata giovinazzese, patrocinata dal Comune, interverrà il giornalista del Gruppo Norba,una delle voci storiche del Bari calcio.Con lui ci saranno la dott.ssapsicologa e psicoterapeuta, cresciuta proprio nel quartiere Sant'Agostino,vicario parrocchiale della Concattedrale di San Michele Arcangelo di Terlizzi e portiere della nazionale sacerdoti, appassionatissimo di calcio ed innamorato del Bari, ecalcettista del Bitonto calcio a 5 femminile, campione d'Italia in carica.Modererà la tavola rotonda don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agostino.