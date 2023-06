Inaugurato a Giovinazzo l'Orto Solidale

Martedì 6 giugno, nell'area adiacente la Parrocchia Sant'Agostino di Giovinazzo, alla presenza di S.E. Domenico Cornacchia, vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, è stato inaugurato lL'orto solidale nasce dalla promozione della Caritas Diocesana, rivolto a tutte le Caritas parrocchiali della Diocesi, dal bando "Parrocchie Creattive" sul passo degli ultimi, grazie ai contributi derivanti dall'8xmille destinato alla CEI.Lo scopo è di promuovere la cultura della progettualità e dell'animazione alla carità. La Caritas della Parrocchia Sant'Agostino di Giovinazzo ha presentato un proprio progetto intitolatocon l'obbiettivo di recuperare un'area verde adiacente alla parrocchia, non più utilizzata e in stato di abbandono. Lo scopo del progetto Orto Solidale è quello di utilizzare questo spazio per la piantumazione di verdure, ortaggi e piante aromaticheAltro importante scopo del progetto è rendere, parte attiva dello stesso, alcune persone assistite dalla Caritas, le quali attraverso la loro opera contribuiscono fattivamente alla realizzazione e alla cura dell'orto. Ed inoltre sono state coinvolte persone della comunità parrocchiale esperte nella coltivazione di un orto. Questa interazione tra operatori Caritas, persone esperte tra i fedeli e assistiti, ha permesso a quest'ultimi di sentirsi parte attiva e integrante di una Comunità.