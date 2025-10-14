Inaugurata la nuova sede di Network Contacts a Taranto: «Una giornata storica»

Ambienti confortevoli, oltre 150 postazioni, tecnologie all'avanguardia e la possibilità, per le persone che ogni giorno entreranno in azienda, di lavorare nelle condizioni ottimali per rendere al meglio e in modo del tutto sereno. È stata inaugurata la nuova sede di Network Contacts a Taranto, in viale Virgilio 20, per assolvere alle funzioni di call & contact center, ma anche di più, in coerenza con il leit motif della società, che afferma con evidenza: "Non siamo solo un call center".La nuova sede sorge in pieno centro, a due passi dal mare, inizialmente per fornire il servizio di BPO per conto di Enel Energia, ma in futuro per andare incontro alle esigenze di ogni possibile cliente."Questa è una giornata storica per noi – afferma Lelio Borgherese, presidente di Network Contacts – Crediamo in maniera fortissima nel rapporto industriale di partnership con Enel, che dura da 10 anni e su cui vogliamo continuare a investire. Crediamo in Taranto e nelle sue persone, in questo gruppo che si è unito a noi qualche anno fa e vogliamo che si rafforzi, consolidi e cresca ulteriormente in perfetta armonia con lo stile, i valori e le radici di Network Contacts".All'inaugurazione, consistita nel classico taglio del nastro e nella presentazione dei servizi che verranno resi ogni giorno, erano presenti anche i vertici di Enel Energia con Alessandro Caso, una delegazione di lavoratori di Network Contacts, oltre che ovviamente gli operatori che si cimenteranno quotidianamente in sede. "Stiamo mettendo le radici a Taranto – conclude Giulio Saitti, direttore generale di Network Contacts – Abbiamo acquistato questo immobile e vogliamo assegnargli valore a lungo termine. Radicarsi in un territorio è decisamente importante perché significa dimostrare fiducia in una comunità, nel suo talento, nell'aspetto umano delle relazioni e del lavoro. Qui ci sono consulenti professionisti e professionalizzati, che dimostrano una cosa: molti pensano che l'intelligenza artificiale la faccia da padrona, invece non è così. Al primo posto ci sono e ci saranno sempre le persone".