Elisabetta Piccolotti con Sinistra Italiana dalla parte dei lavoratori Network Contacts

Venerdì sera, 6 ottobre, nella sede giovinazzese di Sinistra Italiana, si è tenuto l'incontroin difesa dei lavoratori e lavoratrici della, interessati in questi mesi da una lunga vertenza.Dopo la puntuale introduzione di Gabriele Vilardi, promotore della raccolta firme su change.org , c'è stato l'intervento dell'RSA SLC CGIL Antonio Sasso che ha spiegato quali sono state le iniziative già intraprese, sciopero e tavolo di trattativa sindacale, e quelle ancora da mettere in campo tra cui un tavolo Ministeriale.L'analisi di entrambi si è poi spostata sulla spiegazione del meccanismo del mercato dei servizi di call center, fatto principalmente di gare al ribasso. A completare la spiegazione è intervenuto Nico Bavaro illustrando il provvedimento attuato dalla Regione Puglia e ai relativi 4 milioni di euro per la formazione che l'azienda non ha utilizzato.La conclusione è stata affidata all'On. Elisabetta Piccolotti, che ha rimarcato il suo intervento in Parlamento sulla questione Network e ha spiegato chiaramente che l'azienda sta facendo un atto politico cercando di smantellare il CCNL: questo è un pericoloso precedente che potrebbe creare una bomba sociale.«A tutto ciò - spiegano dalla segreteria cittadina - bisognerebbe rispondere portando la questione su un piano politico senza far mancare la solidarietà ai lavoratori. Sarebbe necessario spingere il governo a emanare un decreto per rimettere ordine alle regole delle gare, che attualmente si vincono sempre e solo sulla pelle dei lavoratori».L'On. Piccolotti ha garantito la prosecuzione del proprio impegno sulla questione, ma non ha nascosto le difficoltà di interfacciassi con un Governo che politicamente e culturalmente va in tutt'altra direzione. L'incontro si è concluso con la consegna delle 23mila firme raccolte nelle mani dell'onorevole Piccolotti che le porterà in Parlamento per tornare a parlare della vertenza e riaccendere i riflettori su questa questione. Perché il rischio più grande è che questa vertenza finisca in un cono d'ombra, e che non venga più attenzionata.L'invito ultimo per tutte le parti, dal sindacato, ai lavoratori, alla politica è quello di tenere vivo il dibattito in aiuto dei lavoratori e lavoratrici di Network Contacts.