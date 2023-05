Vertenza Network Contacts, dipendenti in piazza a Bari

I dipendenti della sede di Molfetta dellahanno scioperato questa mattina, 22 maggio, per la questione legata ai trasferimenti richiesti dall'azienda dalla sede molfettese a quella di Palermo.Diverse decine di manifestanti sono scesi in piazza a Bari, rappresentati dalle più importanti sigle sindacali, per chiedere una risoluzione della crisi, in concomitanza con l'incontro fissato in Prefettura con azienda e parti sociali. A tal proposito proprio nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra le i sindaci di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi e il direttore generale diche ha spiegato la posizione aziendale inquadrandola all'interno dell'intero settore.Dall'incontro era stata colta la volontà e la possibilità che l'azienda, attraverso un percorso responsabile con i sindacati e le istituzioni deputate, possa trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, per risolvere la vertenza. Resta la volontà di tutti di salvaguardare i livelli occupazionali e il dialogo proseguirà alla ricerca di un punto di raccordo che fin qui, però, non è stato trovato.In piazza, a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, anche, convintamente dalla loro parte.La speranza è che tutto possa essere risolto nei prossimi giorni per fare rientrare una crisi che mette in difficoltà un numero importante di cittadini molfettesi e dei comuni limitrofi.