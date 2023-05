Vertenza Network Contacts, i sindaci di Giovinazzo, Molfetta e Terlizzi incontrano il Direttore generale

I Sindaci di Molfetta,e Terlizzi da tempo seguono la vertenzaconsapevoli che la difesa degliper la tenuta occupazionale e socioeconomica dei lavoratori coinvolti per un grande territorio.Ieri, 16 maggio, a Molfetta i tre Sindaci, Tommaso Minervini, Michele Sollecito e Michelangelo De Chirico, il Presidente del Consiglio Comunale, Robert Amato, gli assessori, i capigruppo consiliari di maggioranza e di opposizione di Molfetta, hanno incontrato il direttore generale di Network Contactsche ha spiegato la posizione aziendale inquadrandola all'interno dell'intero settore.Dall'incontro è stata colta la volontà e la possibilità che l'Azienda, attraverso un percorso responsabile con i Sindacati e le istituzioni deputate, possa trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, per risolvere la vertenza.Il giorno 22 maggio è stato proclamato uno sciopero dei lavoratori Network in concomitanza con l'incontro fissato in Prefettura con azienda e parti sociali.È ferma volontà di tutti di salvaguardare i livelli occupazionali.Per questo i Sindaci si sono resi prontamente disponibili a sollecitare il tavolo di crisi presso la Regione Puglia per un esito soddisfacente per tutte le parti di questa vertenza.I Sindaci incontreranno a breve i rappresentanti sindacali che seguono la vertenza.Una vertenza che vedrà l'appoggio di Sinistra Italiana Giovinazzo che, attraverso le parole del consigliere Nando Depalo, ha annunciato che venerdì 19 maggio sarà davanti ai cancelli dell'azienda.