Inadempienze nell'affitto: botta e risposta tra PD e Forza Italia Giovinazzo

Ospitiamo sulle nostre pagine un botta e risposta tra il Partito Democratico di Giovinazzo, guidato dae Forza Italia Giovinazzo, guidata dasu mancati affitti versati al Comune.«Quanto accaduto nell'ultimo consiglio comunale è inaccettabile.Le gravi affermazioni e le dichiarazioni false e distorte del Sindaco non resteranno senza conseguenze: ci tuteleremo in tutte le opportune sedi.Chiariamo: è in corso un piano di rateizzazione in riferimento ad anni pregressi che si sta regolarmente onorando.In più, a seguito di conferimento di incarico legale, l'ingiunzione di sfratto, del 30 giugno scorso, tra l'altro erroneamente notificata, faceva riferimento ad un mancato pagamento delle mensilità dell'anno 2025, che, invece, erano state regolarmente già saldate (nei commenti copie dei pagamenti effettuati). Ciò nonostante, il Comune guidato da Sollecito proseguiva impropriamente nell'azione di sfratto, salvo poi far marcia indietro dinanzi alla presa d'atto del pagamento.Ma il sindaco avrà "forse" dimenticato il debito verso il Comune di Forza Italia di € 7.330 relativamente agli anni 2008, 2009, 2010? Come mai nessuna azione di recupero crediti?Ad ogni buon conto nulla può giustificare il comportamento indegno di chi dovrebbe garantire equilibrio, sicurezza e rispetto delle istituzioni.Nella massima assise è mancata la dignità personale e istituzionale di chi dovrebbe rappresentare e proteggere la comunità. Ma non tutti sono all'altezza del ruolo che ricoprono.L'amministrazione continua a nascondere la propria incapacità ormai sotto gli occhi di tutti dietro attacchi personali indecorosi.Noi abbiamo un altro profilo, ma non possiamo più permetterci di lasciar correre questi comportamenti che avvelenano il dibattito pubblico. Ringraziamo Sinistra Italiana Giovinazzo per la forte presa di posizione ed il sostegno al nostro capogruppo Gianni Camporeale.E non è finita qui… il racconto continua».Segreteria cittadina PD Giovinazzo«Egr. Direttore,Le scrivo in nome per conto del Movimento Politico Forza Italia a tutela dell'immagine del gruppo e quale chiarimento alle affermazioni forvianti apparse sui social circa un presunto credito vantato dall'Ente comunale derivante dall' occupazione del locale a primo primo del compendio immobiliare sito in Giovinazzo al Corso Principe Amedeo.Tale nota per rappresentarLe quanto segue:Il Movimento Politico Forza Italia, a detta del PD, non avrebbe versato le annualità 2008/2009/2010.Premesso- che il Movimento Politico Forza Italia si é trasformato nel Popolo della Libertà in data 29 marzo 2009;- che tale nuova associazione nasceva dalla fusione di due movimenti politici; Forza Italia ed Alleanza Nazionale;- che Alleanza Nazionale, aveva in locazione una sua autonoma sede mentre Forza Italia conduceva uno dei locali comunali a primo piano di Via Principe Amedeo;- che in quegli anni (2008/2009/2010) il firmatario del contratto era il sig. xxx (per privacy) deceduto prematuramente;- che la titolarità del contratto fu variata, a seguito di nuova nomina quale coordinatore cittadino, nell'anno 2011;- che il sottoscritto, divenne da settembre 2011 e solo da quel momento in poi, responsabile del movimento P.D.L., non Forza Italia, sino alla risoluzione anticipata del contratto avvenuta a luglio 2012, versando, la quota riferita ai mesi di occupazione del solo PDL, si ribadisce diverso per denominazione e titolarità di contratto.Per tali ragioni, a tutela dell'immagine del coordinamento attuale e del gruppo cittadino, si biasimano queste affermazioni che hanno evidentemente il solo scopo di alleggerire quanto evidenziato dal Sindaco nell'ultima seduta consigliare in cui lo stesso invitava il PD a versare quanto già accertato, dalla società di riscossione del Comune di Giovinazzo, per gli anni pregressi ad oggi e cioè dal 2017.Questo aspetto, giova evidenziare, è cosa tecnicamente diversa da quanto pagato, sino ad ora dal PD nel 2025, che ha avuto come finalità quella di interrompere la sola azione di sfratto.Infine si evidenzia e ribadisce quanto già in premessa indicato, e cioè che i crediti che l'Ente Comunale vanterebbe per gli anni 2008/2009/2010 sono stati richiesti agli eredi del sottoscrittore del contratto di allora, purtroppo, prematuramente deceduto.Se il tentativo maldestro era quello di attaccare l'attuale coordinamento cittadino, la differenzasta nel fatto che lo stesso ha versato, quanto di spettanza e non vi sono crediti vantati dall'Ente comunale , diversamente parrebbe per il PD. Tanto dovevo per dovere di chiarezza».Gaetano Depalo - Coordinatore Cittadino