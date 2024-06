Elezioni Europee, il PD primo partito a Giovinazzo

Si sono concluse da poche ore le Elezioni Europee in Italia, che hanno visto una netta affermazione di Fratelli d'Italia. Ma al Sud a prevalere è stato ilcon Giovinazzo che ha confermato questa tendenza, premiando il partito di Elly Schlein con il(nella cittadina adriatica, oltre alla locale sezione ed a frammenti di PVA, votano PD a livello nazionale anche componenti dell'attuale maggioranza al governo locale).Fratelli d'Italia cresce anche in una città storicamente di centrosinistra, salendo sino aldei voti e divenendo il secondo partito cittadino. 9,54% dei voti al Movimento 5 Stelle, in discesa, mentre è buona l'affermazione dell'Alleanza Verdi-Sinistra, attestatasi al 6,15%, leggermente al di sotto della media nazionale che portano la lista al 6,7%.A Giovinazzo male Forza Italia, che conquista solo 4,66% dei voti, mentre al 4,32% si fermano gli Stati Uniti d'Europa di Emma Bonino e Matteo Renzi, lista che a livello nazionale non dovrebbe superare lo sbarramento del 4%.Lega al 3,08% e lista Libertà all'1,75%, con Pace Terra e Dignità di Michele Santoro ferma all'1,20%. Flop di Azione: il partito di Carlo Calenda a Giovinazzo non arriva all'1%, fermandosi allo0,71%. Partito Animalista - Italexit conquista solo 24 voti pari allo 0,32% ed infine Alternativa Popolare prende lo 0,19%.