Intimidazione a Bovino: il Partito Democratico Giovinazzo ribadisce vicinanza al comandante PL

«La sezione locale del Partito Democratico esprime la più ferma e sentita solidarietà al Comandante della Polizia Locale, dott. Vito Bovino, a seguito del vile atto intimidatorio di cui è stato oggetto nei giorni scorsi. Siamo al suo fianco e della sua famiglia in questo momento difficile».Ancora solidarietà dalla politica giovinazzese e questa volta arriva dalla sezione di piazza Vittorio Emanuele II guidata da Mimmo Brancato.«Il grave atto intimidatorio subito è un attacco diretto non solo alla persona del Comandante, ma a tutta l'istituzione che rappresenta e alla sicurezza della nostra comunità - scrivono dalla segreteria -. Episodi simili, lungi dal sortire l'effetto sperato da chi li compie, rafforzano la necessità di proseguire con ancora maggiore determinazione sulla strada della legalità.Al Comandante Vito Bovino e a tutto il Comando di Polizia Locale va il nostro pieno sostegno e la vicinanza dell'intera comunità, che apprezza il loro impegno quotidiano», concludono dal PD giovinazzese.