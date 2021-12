Imprese di Giovinazzo a rischio sopravvivenza: la solidarietà di LNC e Antonio Galizia

«Le imprese italiane sono a rischio per gli aumenti di luce e gas. Gli eccessivi aumenti di luce e gas stanno mettendo a serio rischio di chiusura numerose imprese e aziende italiane. Gli aiuti del Governo sono insufficienti e non bastano a porre rimedio agli eccessivi e ingiustificati aumenti delle imprese che forniscono le energie elettriche e gas».Lo scriveleader del movimento civicoche nelle scorse settimane ha incontrato alcuni imprenditori locali che gli hanno palesato queste problematiche, peraltro condivise con tante aziende in Italia.«Molti imprenditori sono preoccupati - continua Galizia - e se non ci saranno provvedimenti concreti per bloccare gli aumenti, tra qualche mese molte aziende e imprese saranno costrette a chiudere. Naturalmente le chiusura delle aziende coinvolgeranno i tanti dipendenti che si troveranno senza lavoro».Galizia ha assicurato di farsi portavoce con la figlia Francesca, deputata della Repubblica per il MoVimento 5 Stelle, affinché tali istanze arrivino nella stanze dei bottoni romane e auspica interventi governativi immediati: «Il Governo - afferma - potrebbe da subito ridurre tutte le imposte e contenere gli aumenti. Contestualmente intervenire sulle imprese che forniscono le energie a ridurre gli eccessivi aumenti. La rabbia, la delusione di tanti imprenditori è tanta. Il Governo deve intervenire, i soldi ci sono», ha rimarcato Galizia.Inevitabile lo sguardo sul locale, anche in chiave elettorale: «Anche a Giovinazzo - conclude- ci sono alcune imprese che hanno segnalato il grave problema e si sono rivolte alla Nostra Città Giovinazzo per un lanciare l'allarme. Se chiudono le nostre imprese e aziende tutta Giovinazzo avrà una seria e grave crisi economica. Sosteniamole!», è l'appello lanciato alle istituzioni cittadine.