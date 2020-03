Impianto rifiuti nell'agro di Giovinazzo: il Sindaco precisa

È programmata per questa sera alle 19.30 la conferenza dei movimenti e dei partiti di opposizione sull'impianto di smaltimento rifiuti che dovrebbe sorgere nell'agro di Giovinazzo.Sulla vicenda è intervenuto poco fa anche il Sindacocercando di giocare d'anticipo, dopo che un ufficio regionale, coinvolto nell'iter autorizzativo, ha deciso di ricorrere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si ingarbuglia pertanto una vicenda che sta infiammando il dibattito politico cittadino e su cui le opposizioni vogliono informare la cittadinanza.«Abbiamo appreso che, in merito a questo impianto progettato in localitàda parte di iniziativa privata - scrive Depalma sui suoi profili social -, l'ufficio della Regione Puglia per la Tutela del Paesaggio ha deciso di fare opposizione contro la determina di autorizzazione dell'impianto della Città Metropolitana di Bari ricorrendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.del territorio su cui dovrebbe sorgere tale impianto.Quindi la decisione di portare tutto nella massima assise cittadina:Per tali motivi - sottolinea il primo cittadino -«L'attenzione che abbiamo su questi temi è alta - ribadisce Depalma prima dell'affondo finale contro gli oppositori - e non permetteremo nessuna strumentalizzazione politica di questa vicenda, come è già accaduto finora con notizie false e con titoli fuorvianti, schema tipico di una opposizione di sinistra sconsiderata e scorretta ed anche colpevole delle scelte gestionali sul tema rifiuti sia in ambito regionale che locale».La palla stasera passa nel campo dei suoi avversari politici pronti a dire la loro sul tema.