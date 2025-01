Cartone di scarpe da ginnastica in un portarifiuti del centro storico

Purtroppo ilin via Cattedrale, sembra essere da tempo destinato ad un utilizzo scorretto ed al limite dell'inciviltà.È accaduto anche la scorsa settimana, quando qualcuno ha pensato bene di abbandonavi un intero cartone per scarpe da jogging. E che il o la responsabile possa essere un o una podista è data dall'abbandono di un contenitore per bevande energetiche incastrato letteralmente nello spazio della raccolta cicche di sigarette.Val la pena ricordare da queste pagine che i cestini portarifiuti sono installati per accoglieree non di certo, come in questo caso ed in tanti altri in varie zone dell'abitato, rifiuto domestico indifferenziato o grosse quantità di carta e cartone, nonché di plastica.Questo report lo poniamo pertanto all'attenzione degli amministratori, che da tempo si battono per il decoro cittadino con vari appelli al buon senso, per la particolarità dello scatto e del rifiuto abbandonato.