Impatto con un’auto sulla Giovinazzo-Terlizzi, motociclista in ospedale

Un incidente stradale s'è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la 107, la strada provinciale che collega Giovinazzo a Terlizzi. Poco dopo il centro cittadino, infatti, per cause in fase d'accertamento, sono entrate in collisione un'auto e una moto, il cui conducente è stato portato inin ospedale, a Bari.Il sinistro è avvenuto alle ore 12.45, quando unaa cui era collegato un carrello appendice utilizzato per la campagna olearia, dopo essersi immessa da un fondo agricolo lungo l'arteria provinciale, nel completare la manovra di svolta, già segnalata (la strada, peraltro, in quegli attimi, sarebbe stata sgombra), avrebbe all'improvviso urtato unache sopraggiungeva in quel momento. La moto, dopo l'impatto, è finita lungo l'asfalto ed il centauro è stato scaraventato a terra.Alla guida del mezzo a due ruote c'era un uomo che, nell'impatto e nella successiva caduta, e nonostante avesse il casco protettivo, ha riportato le conseguenze peggiori. Immediati i soccorsi prestati dal conducente dell'auto, rimasto illeso, e poi dagli stessi operatori del. Medicato sul posto, è stato poi accompagnato in codice arancione al pronto soccorso dell'ospedaledove le sue condizioni sono monitorate dal personale e non sarebbero per fortuna gravi.Illeso, invece, seppur sotto shock, il conducente della vettura coinvolta, poi sottoposta a sequestro. Sul luogo, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche gli agenti dellaper procedere con la ricostruzione dell'esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità. Limitati i disagi al traffico veicolare.