Il Sindaco Depalma invita i visitatori di Giovinazzo ad utilizzare le isole ecologiche (VIDEO)

Il Sindaco di Giovinazzo, attraverso un video pubblicato sui social network, invita tutti coloro i quali giungono a Giovinazzo per farle visita, ad utilizzare le, a Ponente ed a LevanteNel video ( clicca qui per vederlo ), il primo cittadino esorta al loro utilizzo costante, onde evitare l'aumento esponenziale estivo di rifiuto indifferenziato. Depalma ricorda che il Comune di Giovinazzo ha già provveduto ad aumentare il numero dei portarifiuti e dei bidoncini per la raccolta, ma questo, come dimostrato anche da nostri report, può non bastare e divenire anche causa di giustificazione per comportamenti che non possono esserlo.Le isole ecologiche poste sui due lungomari sono carrellate e per utilizzarle in assoluta tranquillità e con rapidità, da chi giunge da fuori città, basta una tessera sanitaria. La si striscia, il display indica quale portello sarà aperto, si conferisce e si va via.Più facile a dirsi che a farsi.La speranza è che siano in tanti ad utilizzarla quando i contenitori posti sulle nostre bellissime passeggiate in riva al mare saranno esaurite.