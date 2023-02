Il Piano Urbanistico Generale di Giovinazzo arriva in Consiglio comunale

Con Delibera n.8 del 27/01/2023 la Giunta ha proposto l'adozione delal Consiglio comunale, subordinata all'acquisizione del parere di compatibilità geomorfologica previsto dal Piano di Bacino – stralcio Assetto idrogeologico (PAI). Tutti gli atti del PUG definitivo, che approderà in Consiglio Comunale, sono visionabili e scaricabili al seguente link ( clicca qui ).«Il nuovo assetto territoriale di Giovinazzo, il cui studio è iniziato diversi anni fa, sta per giungere in Consiglio comunale nella sua veste definitiva- spiega il sindaco,Siamo in attesa degli ultimi pareri di compatibilità geomorfologica da parte dell'Autorità di Bacino. Tuttavia, abbiamo voluto pubblicare sin da ora sul nostro sito web tutti gli elaborati definitivi così ogni cittadino può prenderne visione. Dopo l'adozione, che avverrà in Consiglio comunale, si potranno presentare osservazioni in merito, osservazioni la cui discussione sarà il preludio alla definitiva approvazione del nostro PUG».Grande soddisfazione anche da parte della consigliera comunale delegata al PUG, l'architetto«Ilprevede una riqualificazione dell'esistente valorizzando tutti gli spazi indefiniti e punta al miglioramento delle connessioni tra gli ambiti caratteristici del territorio: costa, città, entroterra - dichiara - Il Piano, quindi, pone una forte attenzione verso tutte le nostre risorse peculiari e, in particolare, verso la costa immaginando servizi alla cittadinanza che superino la classica proposta balneare e mirino a tenere insieme i molteplici settori economici. Per quanto concerne i processi di progettazione e realizzazione di interventi sia pubblici che privati, il nuovo Piano Urbanistico tende a definire una disciplina che punti alla sostenibilità ambientale, all'efficienza energetica e alla bioarchitettura; temi molto attuali e cari alla società odierna. Il PUG prevede la possibilità di nuovi insediamenti di natura residenziale, commerciale e artigianale, prospettando uno sviluppo anche al di là della ferrovia».