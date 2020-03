Assembramenti: il Sindaco di Giovinazzo chiede al Prefetto l'invio di forze dell'ordine

Depalma: «Difficoltoso, se non impossibile, effettuare controlli con la sola Polizia Locale»

Stamattina il sindaco di Giovinazzo,, ha scritto al Prefetto di Bari,«In questa emergenza epidemiologica stiamo vivendo momenti difficili per la gestione della nostra comunità stravolta dai provvedimenti restrittivi stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - scrive Depalma -. Risulta difficoltoso, se non impossibile, effettuare i controlli con la nostra sola Polizia Locale sugli spostamenti non autorizzati all'interno del nostro stesso Comune e sugli assembramenti volontari da parte di cittadini noncuranti delle regole. Di quiAndiamo incontro a un periodo di distanziamento sociale e di isolamento più lungo del previsto , momenti straordinari prevedono misure straordinarie», la sua conclusione netta.