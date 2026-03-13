Il mare restituisce due tartarughe senza vita: scoperte sulla costa verso Bari

Prima una, poi una seconda tartaruga. Entrambe accomunate da un destino: sono state trovate senza vita, sulla litoranea sud di Giovinazzo, verso il rione barese Santo Spirito. Sono stati alcuni passanti che, durante la mattinata di ieri, hanno rinvenuto le due testuggini, entrambi della specie caretta caretta, sulla scogliera.Il primo esemplare, il più piccolo, si è spiaggiato in prossimità dell'hotel. Purtroppo, come hanno constatato anche i volontari del centro di recupero tartarughe marine di Molfetta, intervenuti sul posto per i rilievi di rito assieme ai militari dell', allae ai veterinari dell'i, l'esemplare di caretta caretta - con una lunghezza del carapace di circa 50 centimetri - era già morto, trascinata a riva dalle forti correnti.Poco dopo è giunta una nuova segnalazione da parte di un cittadino che ha trovato un'altra tartaruga marina spiaggiata nei paraggi dei cantieri navali. Anche in questo caso si è trattato di una caretta caretta - con una lunghezza di circa 55 centimetri -, purtroppo morta. La segnalazione del suo ritrovamento (sul posto si è recato il personale dell'e quello della), anche in questo caso, è stata girata all'«Entrambe le tartarughe - ha spiegato, referente del centro di recupero di Molfetta -, si trovavano in uno stadio avanzato di decomposizione, pertanto è stato difficile recuperarle per sottoporle agli esami necroscopici». Le due carcasse, nei prossimi giorni, saranno recuperate per poi essere incenerite.