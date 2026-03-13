Le due tartarughe rinvenute sulla spiaggia di Giovinazzo
Le due tartarughe rinvenute sulla spiaggia di Giovinazzo
Cronaca

Il mare restituisce due tartarughe senza vita: scoperte sulla costa verso Bari

Due esemplari sono stati rinvenuti ieri mattina. Sul posto Guardia Costiera, Polizia Locale, l'Asl e i volontari del centro di recupero di Molfetta

Giovinazzo - venerdì 13 marzo 2026 12.22
Prima una, poi una seconda tartaruga. Entrambe accomunate da un destino: sono state trovate senza vita, sulla litoranea sud di Giovinazzo, verso il rione barese Santo Spirito. Sono stati alcuni passanti che, durante la mattinata di ieri, hanno rinvenuto le due testuggini, entrambi della specie caretta caretta, sulla scogliera.

Il primo esemplare, il più piccolo, si è spiaggiato in prossimità dell'hotel Riva del Sole. Purtroppo, come hanno constatato anche i volontari del centro di recupero tartarughe marine di Molfetta, intervenuti sul posto per i rilievi di rito assieme ai militari dell'Ufficio Locale Marittimo, alla Polizia Locale e ai veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, l'esemplare di caretta caretta - con una lunghezza del carapace di circa 50 centimetri - era già morto, trascinata a riva dalle forti correnti.

Poco dopo è giunta una nuova segnalazione da parte di un cittadino che ha trovato un'altra tartaruga marina spiaggiata nei paraggi dei cantieri navali De Fronzo. Anche in questo caso si è trattato di una caretta caretta - con una lunghezza di circa 55 centimetri -, purtroppo morta. La segnalazione del suo ritrovamento (sul posto si è recato il personale dell'Ufficio Locale Marittimo e quello della Polizia Locale), anche in questo caso, è stata girata all'Azienda Sanitaria Locale di Bari.

«Entrambe le tartarughe - ha spiegato Pasquale Salvemini, referente del centro di recupero di Molfetta -, si trovavano in uno stadio avanzato di decomposizione, pertanto è stato difficile recuperarle per sottoporle agli esami necroscopici». Le due carcasse, nei prossimi giorni, saranno recuperate per poi essere incenerite.
  • Tartarughe Giovinazzo
WSE Trophy di hockey, iniziano gli eventi
13 marzo 2026 WSE Trophy di hockey, iniziano gli eventi
Maxi colmatura delle buche stradali a Giovinazzo - LE FOTO
13 marzo 2026 Maxi colmatura delle buche stradali a Giovinazzo - LE FOTO
Altri contenuti a tema
Festa nel mare di Giovinazzo per la liberazione di due tartarughe Festa nel mare di Giovinazzo per la liberazione di due tartarughe Questa mattina, nell'area di cala Porto, l'iniziativa promossa dal centro di recupero di Molfetta
Festa sul mare con la liberazione di due tartarughe marine Festa sul mare con la liberazione di due tartarughe marine Appuntamento domani mattina alle ore 10.30 in cala Porto
Uccisa da una busta di plastica: la triste fine di una tartaruga Uccisa da una busta di plastica: la triste fine di una tartaruga L'animale, della specie caretta caretta, è stato trovato ieri in località Trincea: il sacchetto era avvolto attorno al collo
Tre tartarughe spiaggiate spinte dalle correnti, una a Giovinazzo Tre tartarughe spiaggiate spinte dalle correnti, una a Giovinazzo Il ritrovamento in località Trincea, nei pressi dell'omonimo lido: è morta annegata, rimasta intrappolata in una rete
Amo e lenza killer. Tartaruga spiaggiata tra Giovinazzo e Molfetta Amo e lenza killer. Tartaruga spiaggiata tra Giovinazzo e Molfetta La caretta caretta, un maschio di circa 75 centimetri, aveva ancora una parte della lenza all'altezza della cloaca
Tartaruga in difficoltà a Giovinazzo: salvata da alcuni diportisti Tartaruga in difficoltà a Giovinazzo: salvata da alcuni diportisti Alcune persone a bordo di un natante hanno notato l'esemplare di caretta caretta e hanno allertato il 1530
Tartaruga spiaggiata a cala Arena. Salvemini: «Fratture sul carapace» Tartaruga spiaggiata a cala Arena. Salvemini: «Fratture sul carapace» L’esemplare di caretta caretta, morto ormai da alcune settimane, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione
Le mareggiate fanno "strage" di delfini e tartarughe marine Le mareggiate fanno "strage" di delfini e tartarughe marine Da Molfetta a Monopoli recuperati dieci animali morti lungo la costa dai volontari del WWF Puglia
Restyling in diverse aree giochi di Giovinazzo
13 marzo 2026 Restyling in diverse aree giochi di Giovinazzo
Lotta alla Xylella, nuovo piano regionale. PVA ricorda gli obblighi del Comune di Giovinazzo
13 marzo 2026 Lotta alla Xylella, nuovo piano regionale. PVA ricorda gli obblighi del Comune di Giovinazzo
Ascolto di zona, il sindaco di Giovinazzo in visita al Centro Diurno Gocce di Memoria
13 marzo 2026 Ascolto di zona, il sindaco di Giovinazzo in visita al Centro Diurno Gocce di Memoria
Assistenza domiciliare: le novità dal sindaco e la risposta di PrimaVera Alternativa
12 marzo 2026 Assistenza domiciliare: le novità dal sindaco e la risposta di PrimaVera Alternativa
Venerdì 13 marzo la Via Crucis nel centro storico di Giovinazzo
12 marzo 2026 Venerdì 13 marzo la Via Crucis nel centro storico di Giovinazzo
Vandalizzata panchina in piazzale Leichardt
12 marzo 2026 Vandalizzata panchina in piazzale Leichardt
La Bruno Soccer School "a scuola " da Roma e Benevento
12 marzo 2026 La Bruno Soccer School "a scuola" da Roma e Benevento
Investimento ferroviario a Trani: circolazione sospesa e treni in ritardo da e per Giovinazzo
11 marzo 2026 Investimento ferroviario a Trani: circolazione sospesa e treni in ritardo da e per Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.