Festa sul mare con la liberazione di due tartarughe marine

Prosegue l'intensa azione delimpegnato sia nel recupero e cura degli esemplari in difficoltà sia in attività di ricerca scientifica, oltre che di sensibilizzazione e di educazione ambientale.Dopo aver preso parte alle iniziative che hanno animato le coste pugliesi nell'ambito della Settimana Blu, dedicata alla cultura e alla tutela del mare, gli operatori del Centro Recupero promuove un nuovo appuntamento che si terrà domani, domenica 27 aprile, nell'area di Cala Porto di Giovinazzo.La manifestazione, che si terrà con la collaborazione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e del Circolo Velico di Giovinazzo, prevede il ritorno di due tartarughe della specie Caretta caretta nel loro habitat naturale.Prenderanno parte all'iniziativa il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito, il Comandante in II della Capitaneria di Porto C.F. (CP) De Tommasi, il presidente del Circolo Velico di Giovinazzo Vito Crismale e il responsabile del CRT WWF di Molfetta Pasquale Salvemini.Appuntamento, dunque, alle 10.30 a Cala Porto per vivere un intenso momento a contatto con il mare ed i suoi splendidi abitanti.