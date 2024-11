3 foto Tre tartarughe spiaggiate spinte dalle correnti, una a Giovinazzo

Tre tartarughe spiaggiate per effetto delle mareggiate dei giorni scorsi. Tutte della specie, la tartaruga marina più comune del mare Mediterraneo, fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo e diffusa in molti mari del mondo. A Molfetta, nell'ultima settimana, sono stati raccolti due esemplari.La prima testuggine, della specie caretta caretta, minacciata nel Mediterraneo e che rischia oramai l'estinzione, a causa di tanti fattori, tra cui il turismo balneare, il degrado delle coste, la pesca accidentale e la minaccia dei predatori nei punti di nidificazione, è stata rinvenuta a Giovinazzo, al lido Trincea: «Era piccola, aveva qualche anno di vita e una lunghezza carapace diper un peso di 6 chilogrammi», ha detto, tra i primi ad intervenire sul posto.Con lui, sulla litoranea di Ponente, sono arrivati anche i militari dell', lae il medico veterinario dell': l'animale è stato preso in custodia dal centro di recupero tartarughe marine di Molfetta e trasferito a Foggia dove è stato sottoposto ad una necroscopia all'istituto zooprofilattico con cui la struttura collabora da anni. «La tartaruga - ha detto Salvemini - è morta annegata, rimasta intrappolata in una rete da posta».Quanto accaduto a Giovinazzo s'è visto anche a Molfetta, a distanza di qualche giorno - venerdì, per l'esattezza -, lungo la costa di Levante. La prima tartaruga «didi lunghezza carapace - ha raccontato il referente regionale del- è finita tra gli scogli del lungomare Colonna, mentre la seconda, didi lunghezza carapace, è stata trovata sul litorale sud a ridosso del territorio di Giovinazzo. Entrambe erano in avanzato stato di decomposizione».Uno «stato che - sempre per Salvemini - ha reso difficile individuare le cause dei decessi». Su entrambi i luoghi, anche a Molfetta, con i militari dellae gli agenti della, è intervenuto il veterinario dell', «ma le condizioni di decomposizione delle tartarughe - ha spiegato il referente del centro di Molfetta - hanno impedito la possibilità di effettuare i soliti esami autoptici per cercare di accertare le cause dei due decessi».Le tartarughe marine, infatti, sono particolarmente esposte ai numerosi pericoli causati dalla pesca e molto spesso ne risultano soccombenti: vengono catturate accidentalmente da ami, lenze e reti e poi muoiono. Ilracconta vita e minacce di questa specie, il cui Mediterraneo è un'importante area di alimentazione.