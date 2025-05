“Il lungo volo della Regia Aeronautica", a Giovinazzo una mostra statica ed una conferenza

Nella mattina di giovedì 8 maggio 2025, tra le storiche mura della Sala Comunale San Felice di Giovinazzo, è stata inaugurata la mostra statica intitolataorganizzata con il gratuito patrocinio del Comune di Giovinazzo.L'evento si colloca all'interno delle iniziative promosse dalMedaglia d'Oro al Valor Militare, nel senso della tradizione e della continuità e, al tempo stesso, dell'innovazione, per ricordare il glorioso passato guardando però al futuro e per rinsaldare quei valori e principi che accompagnano l'Aeronautica Militare fin dalla sua costituzione.La mostra statica ha ospitato oltrestorici al fine di descrivere visivamente l'evoluzione dei velivoli nel corso degli anni.La mattinata è stata dedicata ad oltre centocinquanta alunni appartenenti alle scuole di Giovinazzo che, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno gremito la sala ed hanno assistito alla proiezione di alcuni video storici e brevi frames sull'attuale impegno della Forza Armata la cui evoluzione è stata magistralmente raccontata ai giovanissimi alunni da due studiosi della storia militare, il Primo Luogotenente (r) della Marina Militare,e dal ricercatore e studioso dell'Aeronautica Militare, Gvolti noti nel panorama storico della Puglia e nazionale.Nel corso dell'incontro con gli studenti è intervenuto il Tenente Colonnello Michele De Palo che ha portato ai presenti i saluti del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari e complimentandosi per la lodevole iniziativa.Nel pomeriggio dalle ore 18:00, la mostra è stata aperta alla cittadinanza mentre alle 19:00 si è svolta una conferenza che, dopo i saluti istituzionali da parte delle Autorità comunali e del Capo Nucleo dell'Associazione AAA-Aviatori d'Italia di Giovinazzo Dott. Michele Scivetti e proseguita grazie alla completa sinergia fra i relatori che hanno condiviso con il gentile pubblico intervenuto una valanga di notizie, curiosità tecniche e testimonianze rilasciate da chi ha partecipato agli eventi bellici.Il Primo Luogotenente Fiorentino e lo storico Iacomino attraverso una metacomunicazione con il pubblico, hanno raccontato le varie fasi storiche ripercorse attraverso slide, video e foto dell'epoca. Fiorentino ha descritto la storia di Italo Balbo, delle sue celebri trasvolate e le eroiche azioni degli Aerosiluranti, mente Iacomino dopo aver introdotto la nascita della Regia Aeronautica, con la descrizione tecnica dei vari velivoli, si è soffermato sull'impiego della stessa come forza cobelligerante dal 1943 al 1945.Per il Nucleo di Giovinazzo, guidato dal mese di gennaio dal Dott.è stata una giornata certamente impegnativa ma appagante, soprattutto per gli unanimi apprezzamenti e le espressioni di compiacimento ricevute dal mondo scolastico e il riconoscimento da parte delle Autorità Civili e Militari locali e dal Presidente Regionale dell'Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d'Italia Puglia e Basilicata Colonnello in congedo Michele Bettuelli che, accogliendo con grande entusiasmo l'invito del Dott. Scivetti, ha visitato la mostra durante l'incontro con le scolaresche.